112 çağrı merkezi alımı ilanları... Müesseselerde personel gereksiniminin çoğalması ila beraber vatandaşlar tarafından farklı iş kollarının bültenleri iş alım ilanları inceliyor. Bu süreçte en çok incelenen mevzulardan biri ise 112 Acil Çağrı Merkezlerine personel alım koşulları. Son dört senenin azami alımlarını yapan İçişleri Bakanlığı değişik kadrolarda da alım yapacak. Yapılan açıklamanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu. Peki İçişleri Bakanlığına hangi mesleklerden kaç tane ve ne zaman alım olacak? İşte 112 Acil Çağrı Merkezi personel alımı başvuru şartları ve alım detayları...