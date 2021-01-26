2021 kamuya 100 bin memur alımı yapılacak! Polis, sağlık görevlisi, uzman erbaş, bekçi, uzman...

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE 40 ÖĞRETMEN ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına sözlü sınav ile 9'uncu dereceli kadrolara, 35 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak...

Başvurular, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Başvuru aşamasında Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan öğrenim bilgileri dikkate alınacak.

Başvuru yapacak adaylar, işleminin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu'na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.