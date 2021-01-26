2021 kamuya 100 bin memur alımı yapılacak! Polis, sağlık görevlisi, uzman erbaş, bekçi, uzman...

Kamuya 100 bin personel alımı... Polis, sağlık görevlisi, uzman erbaş, bekçi, uzman yardımcısı alımı ilanları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KPSS neticelerinin açıklanması memur gereksiniminin çoğalması sebebiyle kadroya yerleşmek isteyen adaylar, kamuya yeni memur alımları ne zaman yapılacak araştırmaya başladı. Yeni Ekonomi Program evvelinde yapılan açıklamada 35 bine yakın personel alımına dair karar verildiği söylenmişti. Yeni Ekonomi Programı ile birlikte 2021 yılı içerisinde 65 bin personel daha alınması bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı'nın PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları için vatandaşlar beklemeye başladı.
SAYIŞTAY PERSONEL ALIMI AÇIK KADRO SAYISI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sayıştay Başkanlığının hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak. Personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı. Peki Sayıştay personel alımı başvuru tarihleri ne zaman?
Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat 2021 mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek. Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.
Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.
MSB UZMAN YARDIMCISI VE MEMUR ALIMI YAPACAK
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) gelen duyuruda, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere memur ve Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapılacak.
Silahlı Kuvvetler MSB Ankara merkez teşkilatında görev yapmak üzere uzman yardımcıları alınacak. Yeni alınacak personeller Ankara'daki Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görevli olacak.
Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı için son başvuru tarihi 31 Ocak 2021 olarak açıklandı. Başvuru detayları ise "https://personeltemin.msb.gov.tr/" adresinden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcılığı başvuru formuna bu linkten ulaşılabilecek.