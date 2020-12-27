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    • Ekonomi
    • 28.12.2020 00:31
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    • 28.12.2020 00:31
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    Düz memurluk memur alım tercihlerinde lise önlisans ve lisans (2001, 3001, 4001 memur alımı)

    memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans merak ediliyor. KPSS 2020/2 tercihlerinde kamuya en az lise mezunu adaylar arasından 1500'dene fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Tercihlerde Düz memur kadrolarını bekleyen on binlerce aday var. Peki önceki tercihlerde memur kadroları kaçla kapattı? İşte önceki tercihlerde taban puanları. Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi.

    takvim.com.tr
    KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları

    KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları KPSS sınavından sonra oldukça merak edilmeye başlandı. KPSS 2020/2 seçimleri için geri sayımda son dönemlere girilirken adaylar, 2001, 3001 ve 4001 kalite kodlu memur kadrolarının evvelki atamada kaçla kapattığını araştırmaya başladı. Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:

    ORTAÖĞRETİM/LİSE KADROLARI 2001 KODU

    Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:

    Hizmetli: 95

    Şoför: 84

    Kaloriferci: 90

    Aşçı: 84

    Aşçı, kaloriferci ve şoför kadroları için sertifika şartı istenmektedir. (Aşçı ve kaloriferci için sertifika, şoför için ehliyet şartı)

    ÖN LİSANS KADROLARI 3001 KODU

    Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi. İşte 18 memur alımı için oluşan taban puanlar:

    Memur: 89

    Bilgisayar İşletmeni: 92

    Şoför: 86

    LİSANS KADROLARI: 4001 KODU

    Tüm lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda ise 2020/1 KPSS tercihlerinde 115 memur alımı yapıldığı görüldü. 4001 nitelik kodlu kadrolara yapılan atamada taban puanlar şu şekilde:

    Şoför: 87

    Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 89

    Bilgisayar İşletmeni: 90

    Memur: 91

    Bilet Kontrol Memuru: 91

    Not: Bu kadrolara KPSS 'den geçerli puan alan her aday başvuru yapabilir. Tercih yapanlar arasında kadrolara en yüksek KPSS'li adayın ataması yapılır.

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    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    100 ZABITA MEMURU ALACAK

    4 Aralık

    HAFİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    TİLLO (SİİRT) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    2 Aralık

    UZGÖRÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    23 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MEMUR ALIMI İPTAL İLANI YAYINLANDI

    20 Kasım

    BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 MEMUR ALACAK

    19 Kasım

    PÜTÜRGE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    17 Kasım

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İLK DEFA ATANMAK ÜZERE 12 İTFAİYE ERİ 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALIMI DÜZELTME İLANI

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    İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    250 MEMUR ALACAK

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    Haberler Ekonomi Düz memurluk KPSS memur alım tercihlerinde lise önlisans ve lisans taban puanları (2001, 3001, 4001 memur alımı)