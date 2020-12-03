Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.12.2020 08:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2021 14:38
    ABONE OL

    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı yapılıyor. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.

    takvim.com.tr
    En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları!

    Muhtelif dallarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş duyuruyu yayınlanıyor. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı

    İŞKUR hastanelere en az ilkokul mezunu işçi alımı başvuru şartları!

    TÜM HASTANE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAKILIR?

        Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

        İŞKUR KAYIT SÜRESİ NE KADAR GEÇERLİ?

        Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir.

        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

        Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

        - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

        - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

        - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

        - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

        - Ekip çalışmasına yatkın,

        - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

        - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

        - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

        - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

        KARİYER İLANLARI BAŞVURU

        Kariyer üzerinden özel hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.

        https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=hastane&fse=True

        Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda özel hastanelere yüzlerce personel alımı yapıldığına yer verildi. Yayımlanan ilanlarda kadrolara şu şekilde yer verildi:

        Hastane Direktörü Yardımcısı
        Biyomedikal Sorumlusu
        Yatan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
        Ayaktan Hasta Hizmetleri Sorumlusu
        Gıda Teknikeri
        Elektrik Mühendisi
        Mekanik Tesisat Mühendisi
        Doktor Asistanı
        Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
        Temizlik Görevlisi
        Bilgi Teknolojileri Uzmanı
        Teknik Ofis Mühendisi
        Uzman Diyetisyen
        Uzman Takım Lideri
        Genel Yoğun Bakım Hemşiresi
        Biyomedikal Uzmanı
        Acil Servis Hekimi
        Yönetici Asistanı

            AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ

            Yazılım Destek Uzmanı
            Kadın Doğum Uzmanı
            Radyoterapi Teknikeri
            Hasta İlişkileri Sorumlusu
            Hasta Bakım Teknikeri
            Hasta Kayıt Yetkilisi
            Hasta Kabul Görevlisi
            Hasta İlişkileri Uzmanı
            Uluslararası Hasta Hizmetleri Pazarlama Uzmanı
            Gece Hasta Kayıt Yetkilisi
            İbranice Bilen Hasta İlişkileri Sorumlusu
            Ulus Liv Hasta Yatış Çıkış Yetkilisi
            İnsan Kaynakları Sorumlusu
            Hastane Satış Yöneticisi
            Garson
            Bilgi Güvenliği Uzmanı
            Ofis Görevlisi (Engelli Kadro)
            Yazılım Uzmanı
            Uluslararası Sağlık Turizmi Sorumlusu (Bursa)
            Front-End Developer
            Çağrı Merkezi Temsilcisi
            Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (Bursa)
            İş Yeri Hekimi (Tam Zamanlı)
            Elektrik Mühendisi / Keçiören Hastanesi
            Ambulans Şoförü
            Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Memurlar En az ilkokul mezunu İŞKUR hastanelere işçi alımı başvuru şartları!