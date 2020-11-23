23 Kasım zabıta memuru alımı güncel ilanlar! 4.500 TL maaşla ikamet şartsız...

Zabıta memuru alımı başladı! Zabıta alımı başvuru tarihi ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor. Belediye bünyesine KPSS puanı ile zabıta memuru alımı yapılacağı açıklandı. Zabıta olmak için öncelikle devlet tarafından yapılan KPSS sınavına girmiş olmak ve en az 60 puan almış olmak gerekmektedir.
* BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI (28.12.2020 ile 04.01.2021 tarihleri arasında)
* GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 8 ZABITA MEMURU ALACAK (21.12.2020 - 25.12.2020 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar)