ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden personel alımları için başvuru ekranını açtığı bilgisini paylaştı. Yapılan duyuruda Adalet Bakanlığı personel alım tarihleri de paylaşıldı. Adalet Bakanlığı personel alımları ne zaman başlayacak merak eden adaylar, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde araştırma yapıyor. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri 11 Kasım tarihi ile başlayarak, 25 Kasım'a kadar devam edecek. Adalet Bakanlığı personel alımı son başvuru tarihi 25 Kasım saat 23:59 olarak belirlendi.