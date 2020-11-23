Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor.
HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?
Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ
19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK