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    • Memurlar
    • 24.11.2020 08:26
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    • Son Güncelleme:
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    • 25.01.2021 14:18
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    personel ve memur alımı 2020... (Memur alım ilanları)

    Herhalde şimdiye kadar "Memur ol, daha rahat bir yaşantın olsun." ya da " Memur ol iş kaygın olmasın, düzenli maaşın yatsın." Gibi sözleri duymayanınız yoktur. Çünkü ülkemizde memurluk garanti bir meslek olarak görülmekte ve akabinde devlet güvencesi altında tutulduğu için de oldukça çok tercih edilmektedir.

    takvim.com.tr
    Memur adayları dikkat: Personel alan kurumların tam listesi!

    Devlet memuru olmak için kişilerden genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelikle bir kişinin devlet memuru olabilmesi için kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor.

    HANGİ KURUM KAÇ PERSONEL ALIYOR 2020?

    Devlet Personel Başkanlığı son dakika haberine göre sürekli kadro açıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KPSS lisans sınav sonuçlarının erişime açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen memur adayları devlet kadrolarında hangi kurum kaç tane personel alıyor araştırıyordu. Sözleşmeli personel, devlet memuru, asker, işçi alımları devam ediyor.

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

    7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

    ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK

    AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

    19 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ

    50 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI

    33 BANKACILIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

    UŞAK ÜNİVERSİTESİ

    29 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI MESLEKİ GİRİŞ SINAVI İLANI

        GEYVE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        8 ZABITA MEMURU ALACAK

        KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

        5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        ADALET BAKANLIĞI

        418 MEMUR ALIMI YAPILACAKTIR

        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

        18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ


        4 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

        4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

        18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        HARRAN ÜNİVERSİTESİ

        67 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        DİCLE ÜNİVERSİTESİ

        21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

        5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        YALOVA ÜNİVERSİTESİ

        2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

        11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

        11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

        10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        MARMARA ÜNİVERSİTESİ

        1 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

        ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

        28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

        4 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        14 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

        32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        TARSUS ÜNİVERSİTESİ

        18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

        48 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

        60 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


        RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

        30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

        12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        10 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        GAZİ ÜNİVERSİTESİ

        11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

        18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

        4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

        13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        AZDAVAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

        1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

        MAM 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

        52 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

        12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

        195 SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK ÇALIŞANI) ALACAK

        AMASYA ÜNİVERSİTESİ

        11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        AMASYA ÜNİVERSİTESİ

        10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

        11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

        15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK


        RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI

        30 ÜST KURUL UZMAN YARDIMCISI ALACAK

        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

        7 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

        ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

        28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        ÇELEBİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        1 MEMUR ALACAK

        TRABZON ÜNİVERSİTESİ

        40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

        18 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ELEMANI) ALACAK

        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

        19 AKADEMİK PERSONEL (ÖĞRETİM ÜYESİ) ALACAK

        OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

        14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

            6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            TARSUS ÜNİVERSİTESİ

            12 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

            SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

            1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

            YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

            13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            ORDU ÜNİVERSİTESİ

            5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

            817 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

            27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

            33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

            6 PERSONEL ALACAK

            MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

            66 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

            GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

            50 SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALACAK


            TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

            26 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

            2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

            7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            BARTIN ÜNİVERSİTESİ

            22 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

            9 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

            12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

            1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

            20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

            2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

            ADALET BAKANLIĞI

            37 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAKTIR
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