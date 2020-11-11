Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 12.11.2020 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.01.2021 13:12
    ABONE OL

    şartsız ... 12 Kasım belediye iş ilanları başvurusu!

    üzerinden şartsız değişik kadrolarda çeşitli belediyeler personel alımı yapacağını duyurdu. Alımlar İŞKUR sitesi üzerinden yapılacaktır.İşte başvuru detayları. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır.

    KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı başvuru şartları nedir?

    Kasım ayının ortalarına yaklaşırken kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    11 Kasım İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!

    Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 13.11.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020

    İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 11.11.2020

    Niğde Çamardı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020

    Niğde Kiledere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020

    Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020

    Tunceli Çemişgezek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.11.2020

    Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 12.11.2020

    Balıkesir Kepsut Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.11.2020
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar KPSS şartsız 4.000 TL maaşla memur personel alımı... 12 Kasım İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!