Kasım ayının ortalarına yaklaşırken kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de