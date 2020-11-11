Kasım ayının ortalarına yaklaşırken kamu kurum ve özel sektör alımları devam ediyor. İŞKUR üzerinden çeşitli belediyeler tarafından yayınlanan yeni ilanlarda farklı kadrolarda personel alımı yapılacağı açıklanmış olup bu doğrultuda belediyeler ve son başvuru tarihleri haberimizde yer almaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
11 Kasım İŞKUR belediye iş ilanları başvurusu!
Burdur Bucak Belediyesi Per. Ltd. Şti. 14.11.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 13.11.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 15.11.2020
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Per. A.Ş. 11.11.2020
Niğde Çamardı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020
Niğde Kiledere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 11.11.2020
Bitlis Mutki Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.11.2020
Tunceli Çemişgezek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 12.11.2020
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 12.11.2020
Balıkesir Kepsut Belediyesi Personel Ltd. Şti. 11.11.2020