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    • 23.12.2020 13:03
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    'da 2700 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı başvurusu için detaylar

    Türkiye tarafından () kapsamında, 30 farklı şehre yüzlerce personel alımı yapılıyor. İstihdam edilecek personel farklı alanlarda olup, başvuru işlemleri ve detayları sayfamızda.. TYP'den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 .

    takvim.com.tr
    2700 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı!

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında 30 farklı ilde ve farklı ilçelerde en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvurular Kasım ayı içerisinde yapılacak olup KPSS şartı aranmayacaktır. Peki TYP başvuru şartları neler? TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı

    İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı
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    Haberler Memurlar İŞKUR'da 2700 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı başvurusu için detaylar