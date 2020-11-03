İŞKUR tarafından beklenen TYP ilanları yayınlandı. Toplum Yararına Programlar kapsamında 30 farklı ilde ve farklı ilçelerde en az ilköğretim mezunu yüzlerce personel alımı yapılacak. Başvurular Kasım ayı içerisinde yapılacak olup KPSS şartı aranmayacaktır. Peki TYP başvuru şartları neler? TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır.