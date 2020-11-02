3 Kasım kamu ilanları Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

3 Kasım kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı için detaylar gelmeye devam ediyor. Bu anlamda yeni ilanlar yayımlandı. Bu anlamda söz konusu kamu ilanları, İŞKUR kurum dışı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi. İşte Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar...
ÖSYM, İŞKUR, AÇSHB VE RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI
Söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İLANLAR 2 KASIM
İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:
Düzce Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alım İlanı 04.11.2020
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 09.11.2020
İstanbul Sarıyer Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 06.11.2020
Karabük Safranbolu Belediyesi Zabıta Memur Alım İlanı.06.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 02.11.2020
Mevlana Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Zafer Kalkınma Ajansından Personel Alımı 06.11.2020
Adana Karataş Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Ankara Mamak Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 04.12.2020
Bursa Kestel Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alımı 20.11.2020
İpekyolu Kalkınma Ajansından Personel Alım İlanı 09.11.2020
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.11.2020
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 06.11.2020
Serhat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 13.11.2020
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alım İlanı 25.11.2020
Afyonkarahisar Taşoluk Belediyesi Memur Alım İlanı 27.11.2020
Ahiler Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Memur Alım İlanı 20.11.2020
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 13.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 17.11.2020
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 16.11.2020
Dışişleri Bakanlığı Aday Meslek Memuru Giriş Sınavı 06.11.2020
İçişleri Bakanlığı Denekler Denetçi Yardımcılığı Sınav İlanı 06.11.2020
Ankara Kalkınma Ajansından Personel Alımı 20.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığından Hazine Ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 18.11.2020
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 22.11.2020
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Düzeltme İlanı 27.11.2020
Gelir Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 20.11.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Memur Alım İlanı 07.12.2020
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alımİlanı 04.12.2020
Nevşehir Belediye Başkanlığı Memur Alım İlanı 04.12.2020
Sivas Hafik Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 25.12.2020
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımİlanı 09.11.2020
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Enerji Uzman Yardımcısı Alımı 16.11.2020
İzmir Kalkınma Ajansından Personel Alımı 04.12.2020
Aile Bakanlığı, kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
11 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR KALKINMA AJANSI
PERSONEL ALIM İLANI
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI
248 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
AHİLER KALKINMA AJANSI
4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
SAGE 11 PERSONEL (ARAŞTIRMACI) ALACAK.
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
5 PERSONEL (TEKNİSYEN) ALACAK
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
23 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI
30 ENERJİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
11 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TARSUS ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
EGE ÜNİVERSİTESİ
3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
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