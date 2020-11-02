TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 teknisyen ve 1 memur istihdam edilecek. Öte yandan İŞKUR esube sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda en az ilköğretim mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yerverildi. Farklı kamu kurumların yapılan kamu personel alımlarında ilköğretim, lise mezunlarından sınav istenmezken , ön lisans mezunu büro memuru kadrosuna başvuru yapacak adaylardan 60 KPSS istenmektedir. Peki büro memuru-hizmetli-işçi... hastanelere, MSB ve Tübitak'a personel alımı başvuru şartları nedir?
HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
İŞKUR sayfası üzerinden yayımlanan duyurulara baktığımızda personel alımı yapan kurumlara şu şekilde yer verildi:
TÜBİTAK-TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)
YENİKARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
B.U.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
1'İNCİ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İŞKUR ilanlarında, aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığına yer verildi:
Hastane Hizmetlisi
Büro Memuru (Genel)
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)
Kimya Teknisyeni
Bulaşıkçı (Stevard)
BAŞVURU GENEL KOŞULLARI
İlana başvuru yapacaklarda aranan başvuru genel koşulları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak.
- 18 yaşını tamamlamış olmak.
- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Talep şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilen adayların başvuruları alım sürecinin hangi aşamasında olursa olsun reddedilecektir
BAŞVURU ŞEKLİ
İlana başvurular İŞKUR e sube sayfası üzerinden bugün alınmaya başladı. Aşağıdaki adımları izleyerek müracaatınızı yapabilirsiniz.