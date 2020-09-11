EGM-PA-İŞKUR 2020 yılı bekçi alımı başvuru şartları nedir?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak 2020 yılı bekçi alımları için tarih henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan bekçilerin başvuru formu yayımlandı mı? Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları yapılıyor.
BEKÇİ ALIMI 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği duyurusu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile beraber duyuruldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az lise ya da dengi okul mezunu olmak, Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak, gibi şartların arandığı 2020 Bekçi alımı kısa zaman içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor…
2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
2020 / 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Alım Duyurusu Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlandı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.