EGM-PA-İŞKUR 2020 yılı bekçi alımı başvuru şartları nedir?

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler, bekçi alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Ancak 2020 yılı bekçi alımları için tarih henüz açıklanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başvuruları alınan bekçilerin başvuru formu yayımlandı mı? Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için, Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımları yapılıyor.