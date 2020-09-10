Şehir hastanelerine KPSS'siz sağlık personeli alımı şartları nelerdir? Şehir hastanelerine başvuru tarihi ne zaman? Şehir hastanelerinde KPSS'siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İLAN NE ZAMAN?
Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor. Belirli illere bağlı olmayan ve pek çok farklı bölgede yapılacak olan bu alımlarda, en çok dikkat çeken detay ise herhangi bir üniversite mezuniyetinin aranmaması. Bu bakımdan lise mezunu olan vatandaşlar dahi mevcut diğer şartların uygun olması halinde sunulan bu imkanı faydalanabilecek.
En az lise mezunu olarak yapılacak alımların yanı sıra kişiler çağrı merkezi personeli, tıbbi raportör, radyoloji teknikeri, uzman personel, tıbbi laboratuvar personeli, mikrobiyoloji uzmanı ve yöneticisi gibi farklı alanlarda yapılacak alımlara da başvuru yapabilecek.
Tüm alımlar kariyer siteleri üzerinden gerçekleştirilirken her bir alım için tüm detaylar ayrı ayrı belirtilmiş durumda. Bu bakımdan vatandaşlar mevcut ilanlara bakarak uygun olanlara başvuru yapabilir. Kariyer sitelerinde bulunan bu ilanlar her il, ilçe ve hastaneye göre detaylı bir şekilde yayınlanmış durumda.
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?
Bakan Koca, Konya, Göztepe ve Seyrantepe 'de açılan hastanelere alım olacağını, bu hastanelerle birlikte personel eksiği olan diğer illere de alım olacak.
Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp alanında Lisans yada Yüksek Lisans Mezunu, Hemşirelik Lisans Mezunu, Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli,
Yöneticilik yapabilecek,
İletişim becerisi kuvvetli,
Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
Kamu ve Özel Hastanecilik süreçlerine hakim,
Sterilizasyon Yöneticisi
Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,
Yöneticilik yapabilecek,
İletişim becerisi kuvvetli,
Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
Uzman Personel
-Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),
-En az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,
-Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,
-Takım çalışmasına önem veren,
-Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
-İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,
-Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,
-MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
-Seyahat engeli bulunmayan,
-Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,
-Askerlikle ilişiği olmayan
BAŞVURU
Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane