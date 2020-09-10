İLAN NE ZAMAN?

Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor. Belirli illere bağlı olmayan ve pek çok farklı bölgede yapılacak olan bu alımlarda, en çok dikkat çeken detay ise herhangi bir üniversite mezuniyetinin aranmaması. Bu bakımdan lise mezunu olan vatandaşlar dahi mevcut diğer şartların uygun olması halinde sunulan bu imkanı faydalanabilecek.