TYP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımları yapılmaktadır. Okullara yapılacak personel alımında adaylar, 9 ay çalıştırılacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği İŞKUR TYP ilanları kapsamında başta MEB olmak üzere farklı birçok kurumda vatandaşlara iş olanağı sağlanmaktadır. Bu noktada 2020 yılı sonuna yaklaşırken en çok beklenen alımlardan biri de MEB tarafından gerçekleştirilmesi beklenen güvenlik görevlisi hizmetli alımlarına ilişkin okulların yüz yüze eğitime açılacağı 21 Eylül 2020 tarihine yakın bir tarihte başvurulara açılması bekleniyor. İşte merakla beklenen o alımlara ilişkin detaylar.