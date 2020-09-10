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    • 13.10.2020 15:40
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    - başvuru şartları (güvenlik, temizlik görevlisi alımı)

    tarafından uygulanan () kapsamında işçi alımları gerçekleştiriyor. MEB, okulların yüz yüze açılması doğrultusunda yeni personel alımı gerçekleştirecektir. Güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvuruları çok yakında başlayacak! Milyonlarca kişinin beklediği ve hizmetli alımları için ilanın 21 Eylül 2020 tarihinden önce açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    MEB güvenlik görevlisi, hizmetli TYP ilanları! Başvuru şartları ve ekranı

    TYP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımları yapılmaktadır. Okullara yapılacak personel alımında adaylar, 9 ay çalıştırılacak. Milyonlarca kişinin merakla beklediği İŞKUR TYP ilanları kapsamında başta MEB olmak üzere farklı birçok kurumda vatandaşlara iş olanağı sağlanmaktadır. Bu noktada 2020 yılı sonuna yaklaşırken en çok beklenen alımlardan biri de MEB tarafından gerçekleştirilmesi beklenen güvenlik görevlisi hizmetli alımlarına ilişkin okulların yüz yüze eğitime açılacağı 21 Eylül 2020 tarihine yakın bir tarihte başvurulara açılması bekleniyor. İşte merakla beklenen o alımlara ilişkin detaylar.

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER İLÇELER

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:
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