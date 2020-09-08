Çağrı Merkezi Operatörü Kimdir?

Çağrı merkezi operatörü, telefon çağrıları aracılığıyla müşterilerden gelen sorulara yanıt vermek, şikayetleri yönetmek ve müşteri hizmetleri sorunlarını giderme konusundan sorumludur.

Çağrı Merkezi Operatörünün Sorumlulukları Nelerdir?

Gelen çağrıları yanıtlamak ve müşteri e-postalarına cevap vermek,

Müşterilere ürün ve servis bilgisi sağlamak,

Müşteri şikayetlerini yönetmek ve çözümünü sağlamak,

Sinirli müşterileri sakinleştirmek ve sorunların düzgün bir şekilde ele alındığından emin olmak,

Müşteri sorunlarının kolayca çözülmesini sağlamak için müşteri profili oluşturmak ve güncellemek,

Müşterinin daha önce benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmadığını bilmek ve buna göre en iyi eylem yolunu belirlemek için sorunu ele almadan önce müşteri profilini incelemek,

Müşterilerin siparişlerini işleme koymak ve kredi kartı ödeme bilgilerini sisteme girmek,

Müşterilere, şirket ürün ve hizmetlerine ilişkin tavsiye ve önerilerde bulunmak,

Çalışır durumda olduklarını doğrulamak için iş ekipmanını incelemek ve arıza durumunda teknisyenleri bilgilendirmek,

Müşteri çağrılarını ele alırken firma standart ve prosedürlerini takip etmek,

İş beceri ve bilgisini geliştirmek için atölye, seminer ve konferanslara katılmak.