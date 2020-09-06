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    • 13.09.2020 18:12
    ABONE OL

    2.750-3.250 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    Belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz.

    2.750-3.250 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    Belediyeye KPSS şartsız kadrolar ve ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda güncel belediye personel ve memur alım ilanlarını haberimizde derledik. Belediyelere 2.750-3.250 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

    BELEDİYEYE KPSS ŞARTSIZ KADROLAR...

    BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 MEMUR ALACAK

    21 Ağustos

    KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    20 Ağustos

    ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    14 MEMUR ALACAK

    19 Ağustos

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK

    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 MEMUR ALACAK

    18 Ağustos

    MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 ZABITA MEMURU ALACAK

    13 Ağustos

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    12 Ağustos

    GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 MEMUR ALACAK

    11 Ağustos

    ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    7 Ağustos

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    6 Ağustos

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    27 Temmuz

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    24 Temmuz

    YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    9 Temmuz

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

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