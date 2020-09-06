2.750-3.250 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

Belediyeye KPSS şartsız kadrolar ve ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda güncel belediye personel ve memur alım ilanlarını haberimizde derledik. Belediyelere 2.750-3.250 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları için sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.
BELEDİYEYE KPSS ŞARTSIZ KADROLAR...
BODRUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BAFRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 MEMUR ALACAK
21 Ağustos
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
20 Ağustos
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
19 Ağustos
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 MEMUR ALACAK
18 Ağustos
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ZABITA MEMURU ALACAK
13 Ağustos
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
12 Ağustos
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
11 Ağustos
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
7 Ağustos
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
6 Ağustos
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
27 Temmuz
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
24 Temmuz
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
9 Temmuz
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
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