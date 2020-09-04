Ülkemizde bir çok ilde Market zinciri olan Migros personel alımı, için ilan yayınladı. Migros personel alımlarını Türkiye genelinde yapacaktır. Migros personel ve eleman alımı yapılacak pozisyonları incelediğimizde alım yapılacak pozisyonlar şu şekildedir. Satış danışmanı, Reyon görevlisi, Tezgahtar, Kurye, Kargo Takip Personeli, Şöför, Mağaza Personeli, Şarküteri Elemanı başta olmak üzere yüzlerce pozisyon için ilan yayınlanmıştır.
Migros personel alımları için yayında olan ilanlar için başvuruları internet üzerinden almaktadır. Başvuru yapacak adaylar başvuru yapmak istedikleri pozisyonların başvuru şartlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra başvuru yapmalarında fayda var. Migros tarafından verilmiş olan ilanları incelemek ve başvuru yapmak isteyenler alt kısımdaki linke tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilirler.
BAŞVURULAR
Migros market personel alımı yapılacak olan pozisyonlara ilişkin bazı kadrolar yukarıda verilmiştir. İlgili kadroları adaylar nasıl görebilir ve başvurular nasıl yapılacak. Buna göre aşağıda yer almakta olan linki takip edecek olan kişiler tüm kadroları görebilir ve başvurularını tamamlayabilir.
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SICAK SATIŞ FIRIN ELEMANI
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASİYER
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ TEZGAHTAR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ KASAP
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ MEYVE SEBZE TEZGAHTARI
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ ŞARKÜTÖR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASİYER
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK TEZGAHTAR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK KASAP
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ SEZONLUK ŞARKÜTÖR
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ PO MJET MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 TÜRKİYE GENELİ MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 İSTANBUL MACROCENTER MAĞAZALARI TAZEGIDA PERSONELİ
07.08.2020 BURSA SEZONLUK MAĞAZA PERSONELİ
07.08.2020 İSTANBUL MİGROS MAĞAZALARI KOZMETİK SATIŞ ELEMANI
Aşağıda yer alan link sayesinde başvuruları kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
https://www.migroskurumsal.com/ilanliste.aspx?t=7&IcerikID=36
TÜRKİYE GENELİ SICAK SATIŞ FIRIN ELEMANI
Türkiye genelinde yer alan Migros, 5M, Macrocenter, ve Mjet mağazalarımızda görevlendirilmek üzere,
Sıcak Satış Fırın Elemanı arayışımız mevcuttur.
İş Tanımı
Hazır ürünleri fırında tarifine uygun şekilde pişirmek,
Ürünlerin reyonlarda standartlara göre olmasını sağlamak,
Müşteri ilişkilerine destek vermek.
Genel Nitelikler
Tercihen lise öğrencisi/mezunu,
İletişimi güçlü,
Tercihen konusunda deneyimli,
Müşteri ilişkilerinde kendine güvenen,