19 belediyeye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...

Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Bu bağlamda 19 belediye KPSS şartsız personel alımlarına İŞKUR üzerinden devam ediyor.
19 belediye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...
Edirne Uzunköprü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020
Çanakkale Bayramiç Belediye Personel Ltd.Şti 09.09.2020
Ardahan Damal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020
Eskişehir İnönü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020
Tokat Artova Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.09.2020
Çanakkale Yenice Belediyesi Tur.Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San Tic. Ltd.Şti. 05.09.2020
Adana Pozantı Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 03.09.2020
İzmir Bornova Belediyesi Per. A.Ş. 08.09.2020
Zonguldak Kilimli Belediyesi Per. A.Ş. 03.09.2020
Zonguldak Gülüç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.09.2020
Ordu Aybel Aybastı Belediyesi Per.Lmt.Sti. 04.09.2020.pdf
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 03.09.2020
Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020
Kayseri Akkışla Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 04.09.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.07.09.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.09.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per.Lltd Şti 03.09.2020.pdf
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020
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