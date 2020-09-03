19 belediyeye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...

Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Bu bağlamda 19 belediye KPSS şartsız personel alımlarına İŞKUR üzerinden devam ediyor.