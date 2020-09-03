Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 04.09.2020 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2020 17:17
    ABONE OL

    19 belediyeye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...

    belediye iş ilanları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda 19 belediye memur ve personel alımı yapacak. Haziran ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...

    19 belediye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...

    Belediyeler, yerel yönetimin en büyük idari mercisidir. Bir ilçeyi veya ili yönetme işi belediyelere aittir. Bu nedenle koca bir ilçenin ya da ilin yönetimini sağlamak, o bölgelere hizmet götürmek için de onlarca birimde iş üretilmektedir. Ve her iş kolu da insanların istihdam edilmesi, çalıştırılması anlamına gelir. Bu bağlamda 19 belediye KPSS şartsız personel alımlarına İŞKUR üzerinden devam ediyor.

    19 belediye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...

    Edirne Uzunköprü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020

    Çanakkale Bayramiç Belediye Personel Ltd.Şti 09.09.2020

    Ardahan Damal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 07.09.2020

    Eskişehir İnönü Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.09.2020

    Tokat Artova Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.09.2020

    Çanakkale Yenice Belediyesi Tur.Sos. Tem. Hiz. Taş. İnş. Gıda San Tic. Ltd.Şti. 05.09.2020

    Adana Pozantı Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 03.09.2020

    İzmir Bornova Belediyesi Per. A.Ş. 08.09.2020

    Zonguldak Kilimli Belediyesi Per. A.Ş. 03.09.2020

    Zonguldak Gülüç Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.09.2020

    Ordu Aybel Aybastı Belediyesi Per.Lmt.Sti. 04.09.2020.pdf

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 03.09.2020

    Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020

    Kayseri Akkışla Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 04.09.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.07.09.2020

    Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.09.2020

    Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per.Lltd Şti 03.09.2020.pdf

    Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020

    TÜM BELEDİYE İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar 19 belediyeye KPSS şartsız 4000 TL maaşla memur personel alımı...
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri