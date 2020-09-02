BİM 3000 TL maaşla personel alımı yapıyor. BİM marketler çok sayıda personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Market bünyesinde farklı alanlarda çalıştırmak üzere yapılan personel alımları için başvuru bilgileri, alım yapılan kadrolar ve genel şartlar takvim.com.tr'de.
BİM PERSONEL ALIM İLANLARI
BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere işçi alım ilanları kendi resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.
BİM 2020 PERSONEL ALIMI BOŞ KADROLAR
BİM personel alımı başvuru şartlarına dair tüm detaylara resmi kariyer sayfası üzerinden yayınladığı ilanlarla duyuruyor. Her geçen gün yeni ilan yayınlayan BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.), birçok alanda personel alımına Türkiye geneli devam ediyor.
BİM personel alımı yapılan boş kadrolar şöyle:
- Depo personeli
- Meyve Sebze Hal Satın alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Kasa ve Reyon personeli