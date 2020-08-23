2.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız en az ilkokul mezunu belediye memuru alımı yapılıyor

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunlarından personel, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bu anlamda belediyelere 2.500 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Belediyelere yapılacak çok sayıda personel alımının aynı zamanda pek çok kadro için yapılacağı belirtildi.