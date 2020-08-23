2.500 ve 4000 TL maaşla ikamet şartsız en az ilkokul mezunu belediye memuru alımı yapılıyor

Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine en az ilkokul mezunlarından personel, memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bu anlamda belediyelere 2.500 ve 4000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Belediyelere yapılacak çok sayıda personel alımının aynı zamanda pek çok kadro için yapılacağı belirtildi.
İKAMET ŞARTI YOK MU?
İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi. Diğer kadrolar için elektronik ortamda başvuru ya da posta yolu ile başvuru yapılacak.
KAĞITHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
14 MEMUR ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 100 İTFAİYE ERİ ALACAK
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 MEMUR ALACAK
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ZABITA MEMURU ALACAK
AYVACIK (ÇANAKKALE) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
GÜZELYURT (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
KOZAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 MEMUR ALACAK
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK
ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
22 ZABITA MEMURU ALACAK
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
40 ZABITA MEMURU ALACAK
YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 MEMUR ALACAK
ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 ZABITA MEMURU ALACAK
FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 MEMUR ALACAK
DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
4 MEMUR ALACAK
CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
20 MEMUR ALACAK
DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 ZABITA MEMURU ALACAK
GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
45 ZABITA MEMURU ALACAK
Kastamonu Azdavay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 25.08.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.08.2020
Burdur Söğüt Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.08.2020
Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 24.08.2020
Burdur Çavdır Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 04.09.2020
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 25.08.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 31.08.2020
Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 27.08.2020
Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 26.08.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 24.08.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 26.08.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 27.08.2020
İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onar. Tur. San. Tic. A.Ş. 27.08.2020