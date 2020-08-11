Şehir hastanelerine KPSS'siz sağlık personeli alımı şartları nelerdir? Şehir hastanelerine başvuru tarihi ne zaman? Şehir hastanelerinde KPSS'siz sağlık personeli alımı yapılacağı duyurusu ilgili vatandaşlar için müjde niteliği taşıyor. Şehir hastaneleri sınavsız en az lise mezunu personel alımı yapıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İLAN NE ZAMAN?
Bakan Koca ilan ile tarihi ile ilgili bir bilgi vermedi. Ancak hastanelerin açılması ve personel eksiğinin pandemi nedeniyle biran önce tamamlanması gerekliliği göz önüne alındığında ilanın kısa sürede yayımlanması bekleniyor.
HANGİ ŞEHİRLERE ALIM OLACAK?
Bakan Koca, Konya, Göztepe ve Seyrantepe 'de açılan hastanelere alım olacağını, bu hastanelerle birlikte personel eksiği olan diğer illere de alım olacak.
Uzman Personel
-Lisans mezunu (tercihen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun),
-En az 5 yıl hastane tecrübesi bulunan,
-Kurumsal kültürü benimsemiş ve profesyonel imaja sahip,
-Takım çalışmasına önem veren,
-Problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı ve sonuç odaklı,
-İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,
-Sunum ve raporlama becerisi gelişmiş,
-MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen,
-Seyahat engeli bulunmayan,
-Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisi olan,
-Askerlikle ilişiği olmayan
Mikrobiyoloji Uzmanı
Tıp alanında Lisans yada Yüksek Lisans Mezunu, Hemşirelik Lisans Mezunu, Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli,
Yöneticilik yapabilecek,
İletişim becerisi kuvvetli,
Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
Kamu ve Özel Hastanecilik süreçlerine hakim,
Sterilizasyon Yöneticisi
Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,
Yöneticilik yapabilecek,
İletişim becerisi kuvvetli,
Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Personeli
Tercihen Lise ve Lisans Sağlık Mezunu ,Hemşirelik lisans mezunu, / Hastane Yönetimi Bölümlerinden Mezun
Ameliyathane, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon konusunda tecrübeli ve tecrübesiz,
Yöneticilik yapabilecek,
İletişim becerisi kuvvetli,
Ekip çalışmasına yatkın, ekip yönetimi konusunda deneyimli,
Çağrı Merkezi Personeli
En az ön lisans, tercihen lisans mezunu,
En az 1-2 yıl çağrı merkezi deneyimi olan,
Tercihen çağrı merkezinde "Takım Liderliği" tecrübesi olan,
MS Office programlarına ileri düzeyde hakim,
Raporlama becerileri gelişmiş,
Müşteri memnuniyetine önem veren,
Analitik bakış açısına ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip,
Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kuvvetli,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,
Prezantabl ve profesyonel imaja sahip takım liderleri aranmaktadır.
Tıbbi Laboratuvar Personeli
• Üniversitelerin Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoloji, Kimya bölümlerinden ve Sağlık Meslek Lisesi veya Sağlık Meslek Yüksekokullarının tıbbi laboratuvar teknisyenliği / teknikerliği bölümünden mezun
• Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarda en az 3 yıl çalışmış olmak tercih sebebi olacaktır.
• Tercihen HBYS/LBS sistemini kullanabilen
• İletişim yeteneği yüksek, insan ilişkilerinde başarılı
• Ekip çalışmasına yatkın
• Tercihen İngilizce bilen
• MS Office kullanılabilen
• Ankara'da ikamet eden/edebilecek olan
Tıbbi Raportör
Üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümlerinden mezun,
Klavyesi hızlı
Ekip çalışmasına yatkın,
Sorumluluk sahibi, disiplinli, sabırlı,
Hosteslik yapabilecek,
Yoğun ve dinamik çalışma ortamına uyum sağlayabilecek.
Microsoft Office (Excell,Word vb.) programlarına hakim,
MR, Tomografi ve Ultrason raporlarını yazma konusunda deneyimli
Bursa'da ikamet eden veya edebilecek
Bayan veya erkek tıbbi sekreter
Radyoloji Teknikeri
Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji ya da Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri) Bölümü mezunu,
Tercihen alanında en az 1 yıl deneyim sahibi,
MR, Tomografi ,X-Ray ve Mamografi konusunda tecrübeli,
Radyoterapi ünitesinde çalışmış,
Nükleer Tıp ünitesinde çalışmış,
Sonuç ve çözüm odaklı,
Hasta odaklı çalışmayı ilke edinmiş,
Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
Ekip çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli,
Meslek bilinci gelişmiş, gelişme ve yenilikleri takip eden,
Tekirdağ' da ikamet eden ya da ikamet edebilecek,
BAŞVURU
Şehir hastaneleri bünyesine yapılan personel alımlarına başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&kw=%C5%9Fehir%20hastane