İŞKUR'dan KPSS şartsız Kamu İş İlanları yoğun ilgi görüyor. Bu anlamda TSK, MEB, KGM, Belediye ve Üniversitelere personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İlana başvurular İŞKUR sayfası üzerinden yapılıyor. İstihdam artışı desteklenirken; İŞKUR işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 474 bin 287 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 49 bin 904 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 930 kişiyle beden işçiliği geliyor. İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.