İŞKUR'dan KPSS şartsız Kamu İş İlanları yoğun ilgi görüyor. Bu anlamda TSK, MEB, KGM, Belediye ve Üniversitelere personel alımı başvuru şartları oldukça merak ediliyor. İlana başvurular İŞKUR sayfası üzerinden yapılıyor. İstihdam artışı desteklenirken; İŞKUR işsizlerin işe yerleşmesinde önemli rol üstleniyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana 474 bin 287 kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 49 bin 904 açık iş bulunuyor. En çok eleman aranan alanların başında ise 9 bin 930 kişiyle beden işçiliği geliyor. İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor.
İŞKUR E-SUBE ÜZERİNDEN YAYIMLANDI
Kamu iş ilanları, İŞKUR e sube sayfası olan esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapıldığı görüldü:
Makam Şoförü
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)
Aşçı
Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)
Beden İşçisi (Genel)
Metal İşleri Teknisyeni
Güvenlik Görevlisi
İnşaat İşçisi
Temizlik Görevlisi
Kaynak Operatörü
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Sıvacı
Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)
Alım yapan kurumlar ise şu şekilde:
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞK.
YOLKONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ILGAZ ÖĞRETMENEVİ AKŞAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
TCK 78.ŞUBE ŞEFLİĞİ
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL.TES.İŞL.ANT BAŞKANLIĞI(KAMU GRUBU)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
T.C.DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2'NCİ DENİZ İSTİHKAM TABUR KOMUTANLIĞI
İş Arayan İŞKUR kayıt işlemi için;
Türkiye' deki milyonlarca işsizden birisi olarak iş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklamalısınız.
• İŞKUR üyelik sayfasında açılan "Üyelik Sözleşmesi" maddelerini detaylıca okuduktan sonra onaylıyorsanız sözleşme altında bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın(Eğer "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklarsanız, üyelik işlemi sona erer).
İŞKUR üyelik sözleşmesini onayladıktan sonraysa;
• Kimlik bilgilerinizi girin(T.C. kimlik numarası, ad, soyad, baba adı ve doğrum tarihi).
• Sayfadaki "Güvenlik Kontrolü" kısmındaki resimde bulunan sayıları "Güvenlik Kontrolü" yazısının yanındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak yazın.
• En altta bulunan uyarı yazısını da okuyarak, "İleri" seçeneğine tıklayın.
• Açılan sayfada adres bilgilerinizi girin(Ülke, il/ilçe, açık adres ve posta kodu).
• İletişim bilgilerinizi girin(ev telefonu, cep telefonu ve e-posta adresi).
• İŞKUR giriş işlemlerinde kullanmak üzere "Bir şifre seçin" kısmında kendi şifrenizi oluşturun.
• "Şifrenizi tekrar girin" kısmına belirlediğiniz şifreyi tekrar girin.
• "Güvenlik Sorusu" oluşturun ve "Yanıtınız" kısmına cevabınızı yazın(şifre hatırlatmada güvenlik amaçlı kullanılır).
• Son olarak en altta yer alan "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.