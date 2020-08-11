Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 12.08.2020 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2020 12:06
    ABONE OL

    17 şehre 15 bin yapacak! İşte şartlar...

    tarafından uygulanan () kapsamında işçi alımları gerçekleştiriyor. İŞKUR TYP başvurusu yapacak olanlar ise hangi şartların arandığını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. İŞKUR TYP başvuru sayfasını ve şartlarını yazımızda sizler için derledik...

    MEB 17 şehre 15 bin personel alımı yapacak! İşte şartlar...

    TYP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına geçici personel alımları yapılmaktadır. Okullara yapılacak personel alımında adaylar, 9 ay çalıştırılacak. Çalışılan süre boyunca asgari ücret tutarında maaş verilecek ve sigorta devlet tarafından karşılanacak. İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları bu bağlamda devam ediyor.

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER İLÇELER

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR Toplum Yararına Program kısmında yayımlanan duyurulara baktığımızda aşağıdaki şehirlere personel alımı yapıldığına yer verildi:

    İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

    Güvenlik görevlisi başvurusunda bulunacak adaylar, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak detayları öğrenebilirler.

    TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

    İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

    KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?

    Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
    18 yaşını tamamlamış olmak,
    Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
    Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Memurlar MEB 17 şehre 15 bin personel alımı yapacak! İşte şartlar...
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri