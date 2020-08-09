KPSS ile en az lise mezunu bekçi alımı tarihi ve genel şartları!

BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.

Açıklamanın ardından binlerce aday 2020 bekçilik alımıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 bekçi alımına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.