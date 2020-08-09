KPSS ile en az lise mezunu bekçi alımı tarihi ve genel şartları!

EGM 2020 Çarşı ve Mahalle bekçi alımı var mı? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bekçilik alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartlar gündemde yer almaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bünyesinde gerçekleşecek 2020 bekçi alımını takip eden adaylar, bekçilik alım tarihlerini sorguluyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz, bekçilik alımına ilişkin "Çarşı ve mahalle bekçilerimiz gece devriyelerinde vatandaşlarımız ile iyi ilişkiler geliştirmiş, vatandaşımızın güvenini kazanmış, bekçilerimizin düdük sesi ile vatandaşlarımız huzur ve güven bulmuştur. 2020 yılında 500 çarşı ve mahalle bekçisi, 172 kır bekçisi olmak üzere toplam 672 bekçi alınacak." dedi.
Açıklamanın ardından binlerce aday 2020 bekçilik alımıyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Duyuruları bekleyen adaylar 2020 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. 2020 bekçi alımına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
BAKAN SOYLU'DAN BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bakan Soylu, "Bekçiler, 1966'dan beri kimlik soruyor. Yönetmeliği var, soruyor ama polisin bir takım yaptıklarını yapamaz bekçi. Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk, 1500 kadar kadromuz var ama Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz böyle bir kadro açma kararında bulunursa, 40 bin rakamına belki tamamlayabiliriz." dedi.
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