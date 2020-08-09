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    • Ekonomi
    • 10.08.2020 10:52
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    • 10.08.2020 10:52
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    Belediyeye şartlı şartsız kadrolar... alımı başvuru şartları nedir?

    Belediye memuru ve belediye işçisi alımı için ilan yayımlayan belediyelerin yayımladıkları alım ilanlarına başvuru yapacak adaylardan talep edilen başvuru koşullarını ana başlıkları ile paylaşıyoruz. Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır.

    4 bin tl maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı

    Belediyelere 4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir. İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi.


    İKAMET ŞARTI YOK

    İlana başvuru yapacak adaylarda ikamet şartının aranmadığı, zabıta ve itfaiye eri kadrolarına başvurunun şahsen olacağına yer verildi. Diğer kadrolar için elektronik ortamda başvuru ya da posta yolu ile başvuru yapılacak.

    BELEDİYE PERSONEL ALIMLARI

    Burdur Bucak Belediyesi Akaryakıt Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 10.08.2020

    Afyonkarahisar Beyyazı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020

    Sivas Gemerek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 09.08.2020

    Kırklareli Kofçaz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020

    Afyonkarahisar Erkmen Belediyesi Per. Ltd.Şti. 12.08.2020

    Antalya Kemer Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.08.2020

    KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TEPECİK LTD.ŞTİ. 3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BARTIN GIDA LTD.ŞTİ. 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ERKMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    KOFÇAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 EYLÜL DESTEK TURİZM LTD. ŞTİ. 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    AKHARIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MANİSA ALBELTAŞ TİC.A.Ş 1 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BİNTED LTD.ŞTİ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    HAYDARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    SARBEL A.Ş 1 BÜRO MEMURU ALACAK

    GÜNEY (DENİZLİ) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BEYYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    GEMEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1F SINIFI ŞOFÖR ALACAK

    TATARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    17 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AYDIN-ARYA A.Ş 2 ENGELLİ İŞÇİ ALACAK

    EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    AFYONKARAHİSAR ÜÇ HİLAL İNŞ.LTD.ŞTİ. 8 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    TORBEL TİC.A.Ş 45 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    22 ZABITA MEMURU ALACAK

    ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    40 ZABITA MEMURU ALACAK

    YEŞİLOVA (AKSARAY) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ACEMHÖYÜK KAZI BAŞKANLIĞI 20 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 MEMUR ALACAK

    ÇELTİKÇİ (BURDUR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 ZABITA MEMURU ALACAK

    FATİH (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 MEMUR ALACAK

    DEREPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    4 MEMUR ALACAK

    CİZRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    20 MEMUR ALACAK

    DEMİRÖZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 ZABITA MEMURU ALACAK

    OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 TAHSİLDAR VE 3 VEZNEDAR MEMUR ALACAK

    GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 MEMUR ALACAK

    GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    45 ZABITA MEMURU ALACAK

    EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    EYÜPSULTAN BELEDİYESİ 25 MEMUR ALACAK

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İki ilana başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki genel koşulları taşıması gerekmektedir:

    a) Türk vatandaşı olmak,

    b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya dana fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

    d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

    f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

    Belediyede Sözleşmeli Personel Olmak

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. Niteliklerin desteklenmediği bir bölüme başvuruda bulunulması olumlu bir sonuç alınmasına neden olmayacaktır. Sözleşmeli alımlarda genellikle mülakat yapılmaktadır. Mülakatın başarılı şekilde atlatılması sonrasında işe başlanabilmektedir.

    Belediyelerde Kimler Sözleşmeli Çalışabilir?

    5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükme göre şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir."
    Haberler Ekonomi Belediyeye KPSS şartlı şartsız kadrolar... 4 bin tl maaşla ikamet şartsız belediye memuru alımı başvuru şartları nedir?
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