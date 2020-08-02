BİM 4-7 Ağustos aktüel ve indirimli ürünler listesi! LED TV dikkat çekiyor

BİM 4-7 Ağustos Salı ve Cuma aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. BİM'de gelecek hafta aktüel indirimli ürünler oldukça rağbet görecek. Bu anlamda 4-7 Ağustos 2020 aktüel kataloğu, gelecek hafta satışa sunulacak ürünleri merak edenler tarafından sorgulanıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 4 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Aloe Vera Jel 300 ml 19,90 TL
Shela Vücut Parfümü 180 ml 9,95 TL
Çam Sakızı Ağda 240 gr 5,50 TL
Blenior Ağda Bezi 10m 5,50 TL
Bikini Bölgesi Tıraş Bıçağı 3,95 TL
Golden Rose French Manikür Oje Seti 3'lü 11,90 TL
Makyaj Aksesuar Seti 5'li 19,90 TL
Ultra Esnek Led Ayna 39,90 TL
Asetonsuz Oje Çıkarıcı Mendil 10'lu 3,95 TL
Golden Rose Maskara 13,90 TL
Naturalove Choker Kolye 4'lü 12,90 TL
Makyaj Fırçası Temizleme Aparatı 4,95 TL
Naturalove Fresh Tattoo Vücut Süsü 4,95 TL
Palmolive Duş Jeli 2x500 ml 18,90 TL
Urban Saç Bakım Şampuanı 250 ml 18,90 TL
Urban Sıvı Saç Kremi 200 ml 18,90 TL
Urban Saç Serumu 100 ml 19,90 TL
Urban Durulanmayan Bakım Kremi 150 ml 19,90 TL
Yeşim Taşlı Yüz Masaj Aleti 15,90 TL
Yüz Temizleme Fırçası 9,95 TL
Garnier Kaysılı Peeling 50 ml 17,90 TL
Banyo Kesesi 5,95 TL
Duru Katı Sabun 160 gr 2,95 TL
Kese Sabunluk 7,95 TL
Yüz Kesesi 4,95 TL
Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 8,95 TL
Aroma Şeftali Nektarı 6x200 ml 9,95 TL
Dimes Karışık Meyve Suyu 1 Litre 5,50 TL
Pepsi 1 Litre + Fruko 1 Litre 5,95 TL
Lipton Soğuk Çay 4x200 ml 5,75 TL
Lipton Soğuk Çay 1 Litre 2,95 TL
Performans Multivitaminli İçecek 4x250 ml 6,95 TL
Jucy Propolisli Karışık Meyve Suyu 200 ml 1,95 TL
Fresh Up Körüklü Pipet 50'li 3,50 TL
Sırma Kahveli Maden Suyu 6x200 ml 6,95 TL
Kahve Dünyası Türk Kahvesi 4x100 gr 14,90 TL
Kahve Dünyası Filtre Kahve 250 gr 15,90 TL
Obsesso Soğuk Kahve 250 ml 3,75 TL
Cafe Cream Kahve Kreması 10x10 ml 2,95 TL
Simbat Jumbo Antep Fıstığı 400 gr 44,90 TL
Simbat Özel Seçim Kabuklu Yer Fıstığı 400 gr 17,90 TL
Simbat Kavrulmuş Fındık 500 gr 33,90 TL
Zafer Çilek Aromalı Gazoz 6x200 ml 9,95 TL
Bağlar Frambuaz Limon Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Bodrum Mandalina Aromalı Gazoz 6x250 ml 9,95 TL
Can Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Elvan Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,95 TL
Niğde Frambuaz Aromalı Gazoz 6x250 ml 8,50 TL
Avşar Karışık Meyve Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
Bor Ahududu Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
Beyoğlu Frambuaz Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 7,95 TL
BİM 7 AĞUSTOS SALI AKTÜEL KATALOĞU
Dijitsu 50" UHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL
Naturalove 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199 TL
2'si 1 Arada Çay Makinesi 129 TL
Cam Kahve Cezvesi 99,90 TL
Relax Büyük Boy Termos 3,5 Litre 159 TL
Philips Epilatör 119 TL
Akrobatik Merdiven 299 TL
Perilla Pratik Balkon Masası 89,90 TL
Emsan Granit Tencere Set 7 Parça 349 TL
Tefal Cook'n Clean Tava 24 cm 69,90 TL
Emsan Kek Kalıbı 64,90 TL
Kütahya Porselen Dekorlu Yemek Takımı 18 Parça 149 TL
Emsan Çelik Sahan Seti 14-16-18 cm 149 TL
Chef's Granit Efektli Sütlük 17,90 TL
Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 3 Litre 9,95 TL
Paşabahçe Gravürlü Cam Kavanoz 5 Litre 13,90 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 1000 cc 2,50 TL
Paşabahçe Kapaklı Cam Kavanoz 660 cc 1,95 TL
Şık Yuvarlak Tepsi 25 cm 24,90 TL
Tekli Kavanoz Kapağı 0,30 TL
Paşabahçe Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 24,90 TL
Borosilikat Tencere 3000 ml 89,90 TL
LAV Demet Çay Bardağı 6'lı 9,95 TL
Naturalove Bambu Tabaklı Seramik Fincan Seti 44,90 TL
Közleme Tavası 9,95 TL
Heifer Karma Mandal Çeşitleri 14,90 TL
Kadın-Erkek Şapka 8,95 TL
Kadın - Erkek Şort Takım 24,90 TL
Gezer Kız-Erkek Çocuk Ayakkabı 17,90 TL
Taş Saksıda Sukulent Çiçek 9,95 TL
Orta Boy Melamin Tepsi 11,90 TL
Büyük Boy Melamin Tepsi 16,90 TL
Melamin Ekmeklik 11,90 TL
Melamin Kaşıklık 6,95 TL
Sandalye Minderi 40x40 cm 5,95 TL
Oyuncak Doktor Seti 12,90 TL
Değerler Eğitimi Karma Kitaplar 3,50 TL
Piccolo Mindi Köpük Çıkarıcı Asa 8,95 TL
İnşaat Kamyon Seti 2'li 17,90 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 3,25 TL