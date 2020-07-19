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    • 26.07.2020 15:14
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    En hastanelere ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alınacak

    Onlarca şehirde Hastanelere en olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. Kadrolara yapılacak olan personel alımları ve başvuru bilgileri, alım yapılan şehirler ile başvuru adımları aşağıda belirtilmektedir. üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı.

    Hastanelere ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli alınacak

    Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI

    İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta

    Ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli ve işçi personel alımı


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