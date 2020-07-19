Hastanelere en az ilkokul mezunu olmak şartı ile personel ve işçi alımları yapımakta. İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİR ÇOK ŞEHİRDE HASTANELERE İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI
İŞKUR üzerinden yayınlanan duyurularda en az ilkokul mezunu olmak şartı ile hastanelere personel alımı yapılacağı açıklandı. ATT, Anestezi teknikeri, ambulans şoförü, hemşire, sekreter, hasta danışmanı, yaşlı bakımı elemanı, temizlik personeli, klinik destek elemanı, hasta kayıt kabul görevlisi kadrolarına yapılan personel alımlarında başvuru bilgileri aşağıda bulunmakta
Ambulans şoförü, ATT, sekreter, temizlik personeli ve işçi personel alımı