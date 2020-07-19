TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? Türkiye'nin yerli otomobil fabrikası olacak TOGG fabrikasının temel atma töreni yapıldı. Peki, TOGG fabrikası işçi alımı başvuru şartları nelerdir? TOGG iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG tarafından iş başvuru sayfasında yayımlanan açıklamada, belirli özellikleri taşıyan kişilerin iş başvurusu yapabileceğine dikkat çekildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
TOGG İŞ İLANLARI 2020
Yerli otomobil fabrikasının inşaası için hazırlıklar devam ederken TOGG bünyesinde çalışmak isteyenler de TOGG fabrika iş başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı.
TOGG FABRİKA İŞ BAŞVURUSU
TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki sayfaya gitmesi gerekmektedir.
İKAMET ŞARTI
TOBB tarafından yapılan açıklamada personel alımlarının genelde ilçede ve çevrede yaşayan vatandaşlardan yapılacağı bildirildi.
TOGG İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
TOGG tarafından iş başvuru sayfasında yayımlanan açıklamada, aşağıdaki özelliklere sahip olanların iş başvurusu yapması gerektiğine yer verildi:
"TOGG'da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.
Hayattaki amaçlarımızla TOGG'da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."