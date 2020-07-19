BİM şubelerinde görev almak isteyenler özellikle firmanın internet sitesi üzerinden açık iş pozisyonları bölümünden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de