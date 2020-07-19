BİM market 21-24 Temmuz Salı ve Cuma aktüel kataloğu!

BİM 24 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda ise çok daha farklı ürünler dikkat çekiyor. Elektronik ürünlerin yanı sıra temizlik malzemeleri, çocuk oyuncakları, kol saatleri, güneş gözlüğü, giyim eşyaları, saç kurutma makinesi, sandalye, tabure, fırın ve daha çok sayıda elektronik eşya sizleri bekliyor. BİM'de her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri sitemizden inceleyebilirsiniz. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BİM 21 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Her Salı – Perşembe gününe özel yayınlanan aktüel ürünleri inceleyebilirsiniz. Üstelik bu ürünleri incelerken tüm ürünlerin ayrıntılı özelliklerini de yine sitemiz üzerinden kontrol edebilirsiniz. İndirimli ürünlerin satışa çıkarılacağı günlerde sabah açılış saati olan 9 itibariyle dilediğiniz BİM şubesini ziyaret etmeniz yeterlidir.
BİM 21 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Duracell Taşınabilir 6700 mAh Şarj Aleti 99,90 TL
Duracell Kalem Pil AA 4'lü 10,90 TL
Duracell İnce Pil AAA 4'lü 10,90 TL
Duracell Düğme Pil 2025 2'li 9,95 TL
Duracell Düğme Pil 2016 2'li 9,95 TL
Duracell Düğme Pil 2032 2'li 9,95 TL
Emin Izgara Köfte 400 gr 16,95 TL
Emin İnegöl Köfte 400 gr 16,45 TL
Emin Satır Köfte 400 gr 16,45 TL
Mutfağım Dondurulmuş Hamburger Köftesi 225 gr 7,50 TL
Namet Yarım Kangal Dana Sucuk 200 gr 9,95 TL
Namet Fıstıklı Dana Salam 150 gr 9,95 TL
Namet Dana Jumbo Sosis 300 gr 9,95 TL
Polonez Hindi Mangal Sucuk 300 gr 9,95 TL
Polonez Hindi Füme 150 gr 6,95 TL
Çitliyo Kara Şimşek Çekirdek 190 gr 7,95 TL
Unlüx 4'lü Gurme Hamburger Ekmeği 320 gr 4,95 TL
Entabi Çiğ Köfte 1000 gr 6,95 TL
Bağdat Köfte Harcı 90 gr - Tavuk Harcı 65 gr - Izgara Harcı 65 gr 3,95 TL
Sanita Değirmen Tuz Çeşitleri 5,95 TL
Colorado BBQ - Et Sos - Peynirli Acı Sos - Sarımsaklı Mayonez 300 ml 4,95 TL
Bol Bol Acı Sos 100 ml 3,95 TL
Destan Kırmızı Pul Biber 250 gr 7,95 TL
Destan Nane 30 gr 0,85 TL
Destan Kekik 30 gr 1,45 TL
Destan Kimyon 75 gr 2,75 TL
Le Fer Gazoz 1,5 Litre 2,50 TL
Le Cola Kola 2,5 Litre 4,40 TL
Dost Ayran 1,5 Litre 4,95 TL
Keyf-i Mangal - Mangal Partisi Mangal Kömürü 2000 gr 12,95 TL
Kağıt Tabak 10'lu 3,25 TL
Plastik Çatal / Kaşık 10'lu 1,50 TL
Kağıt Bardak 20'li 2,45 TL
Naturalove Bambu Servis Kürdanı 50'li 7,95 TL
BİM 24 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Aspiratör 129 TL
Fakir Kaave Ekspress Türk Kahve Makinesi 249 TL
Güral Porselen 12 Parça Çay Seti 49,90 TL
Güral Porselen Kahvaltı Seti 119 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 339 TL
Kumtel Elektrikli Barbekü 99,90 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 79,90 TL
Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 85 TL
Haşere Öldürücü 89,90 TL
Vinto Çok Amaçlı Kutu 14,90 TL
Lux Kromlu Mutfak ve Banyo Organizeri 19,90 TL
Plastik Sandalye 49,90 TL
Tabure 9,95 TL
Oto Termos 24 Litre 179 TL
Kahvaltı Sunum Seti 3 Parça 29,90 TL
Dynamic Nostaljik Işıldak 59,90 TL
NorthPasific Katlanır Alümünyum Kamp Sandalyesi 89,90 TL
NorthPasific Çok Fonksiyonlu Kamp Saati 39,90 TL
NorthPasific Çok Fonksiyonlu El Aleti 59,90 TL
Alevli Kancalı Kamp Lambası 39,90 TL
Şönil Seccade 70x110 cm 9,95 TL
Çocuk kol Saati 19,90 TL
Kız Çocuk Pullu Elbise 24,90 TL
Pullu Çocuk Çanta 14,90 TL
Çocuk Toka Seti 13,90 TL