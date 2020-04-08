Bu minvalde, İŞKUR aracılığı ile ilan edilen ve zaman zaman hizmet binalarımızda yoğunluğa neden olan kamu işçi alımları başvurularına ilişkin bazı önlemlerin alınması ihtiyacı oluşmuştur.

Bu kapsamda ikinci bir duyuruya kadar başvurusu devam eden ve yeni ilan edilecek tüm kamu işçi alım ilanlarına başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Ayrıca vatandaşlarımız söz konusu ilanlara e-Devlet ve Alo 170 hattı üzerinden de başvuru yapabilecektir.