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Hastanelere şartsız ve yapılacak! İşte üzerinden başvuru şartı ve ilanlar...

, coronavirüs salgını sonrası flaş bir karara imza attı. Alınan karara göre hastanelere işçi alımında şartının daha önce kaldırıldığı, bazı kadrolara ise mülakatsız kura ile alım yapılacağına yer verildi. Türkiye'de corona virüs vakalarında artış olurken () üzerinden en az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı hastanelerde çalışacak personel arandığı bildirildi. İŞKUR üzerinden hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanında aranan başvuru şartları açıklandı. İŞKUR üzerinden hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanı detayları haberimizde...

  • Memurlar
  • 24.03.2020 10:22
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 10:22
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Hastanelere KPSS şartsız ve mülakatsız işçi alımı yapılacak! İ

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Sağlık Bakanlığı işçi alımında değişiklik yapıldığına yer verildi. Daha önce sağlık işçisi alımında KPSS şartı kaldırılmıştı. Lise ve daha alt düzeyden mezun olanlarda sınav şartı aranmıyordu. Bugün yayımlanan duyuruda ise sözlü mülakatların da kaldırıldığına yer verildi. Corona virüsü vakaları her geçen gün Türkiye'de de artarken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden hastanelerde çalışmak isteyenler için yeni personel alım ilanları yayımlandı.

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