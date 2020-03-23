Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Sağlık Bakanlığı işçi alımında değişiklik yapıldığına yer verildi. Daha önce sağlık işçisi alımında KPSS şartı kaldırılmıştı. Lise ve daha alt düzeyden mezun olanlarda sınav şartı aranmıyordu. Bugün yayımlanan duyuruda ise sözlü mülakatların da kaldırıldığına yer verildi. Corona virüsü vakaları her geçen gün Türkiye'de de artarken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden hastanelerde çalışmak isteyenler için yeni personel alım ilanları yayımlandı.