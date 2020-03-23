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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 Gazete
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    3 ay maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman başlıyor?

    Kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetilmesi için çalışmalar sürerken, firmaların başvuruları bugün başlıyor. Başvurusu kabul edilen işyerlerinin personeline devlet aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapacak.



    Coronavirüs     tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği devreye alındı. İşçi ve işvereni korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetilmesi için yasal düzenleme hazırlıkları yapılırken, başvuru süreci başlıyor.



    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildiren Selçuk, süreç hakkında detaylı duyurunun 'www.iskur. gov.tr' adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.



    6 AYA ÇİKABİLİYOR
    ● BRÜT kazancın yüzde 60'ı ödeniyor. Ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmiyor.
    ÖDENEK süresi en çok 3 ay. Ancak 6 aya uzatılması Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde.



    ● İŞÇİNİN kısa çalışma ödeneği aldığı süre için Genel Sağlık Sigortası primleri ödeniyor.
    ÖDENEKTEN, son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle 600 gün koşulu esnetilecek.

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