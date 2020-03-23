3 ay maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman başlıyor?





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildiren Selçuk, süreç hakkında detaylı duyurunun 'www.iskur. gov.tr' adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.

