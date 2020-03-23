3 ay maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuruları ne zaman başlıyor?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği devreye alındı. İşçi ve işvereni korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetilmesi için yasal düzenleme hazırlıkları yapılırken, başvuru süreci başlıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildiren Selçuk, süreç hakkında detaylı duyurunun 'www.iskur. gov.tr' adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.
6 AYA ÇİKABİLİYOR
● BRÜT kazancın yüzde 60'ı ödeniyor. Ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmiyor.
● ÖDENEK süresi en çok 3 ay. Ancak 6 aya uzatılması Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde.
● İŞÇİNİN kısa çalışma ödeneği aldığı süre için Genel Sağlık Sigortası primleri ödeniyor.
● ÖDENEKTEN, son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle 600 gün koşulu esnetilecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.