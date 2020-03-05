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O tarih bekleniyor! başvuruları ne zaman? EGM POMEM genel başvuru şartları nelerdir?

başvuruları ne zaman başlayacak? Polis olma hayali kuran yüz binlerce kişi 27. Dönem POMEM başvurularını beklemeye başladı. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayı heyecanla beklerken www.pa.edu.tr adresinden yapılacak açıklama için geri sayım sürüyor. Aynı zamanda başvuru yapacak olanlar EGM POMEM genel başvuru şartları nelerdir sorusu hakkında araştırmalarına devam ediyor.

  • Memurlar
  • 05.03.2020 15:47
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  • Son Güncelleme: 05.03.2020 15:49
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27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak?

POMEM 26. dönem alımlarında lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7 bin polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Yeni alımları heyecanla bekleyen yüz binlerce kişi bu kapsamda 27. Dönem POMEM başvuru tarihleri hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, EGM POMEM genel başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında bazı bilgiler

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.

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