POMEM 26. dönem alımlarında lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu bin 260 erkek, 140 kadın olmak üzere toplamda 7 bin polis alımı yapılacağı belirtilmişti. Yeni alımları heyecanla bekleyen yüz binlerce kişi bu kapsamda 27. Dönem POMEM başvuru tarihleri hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, EGM POMEM genel başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında bazı bilgiler

27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

27. dönem POMEM başvuru tarihleri henüz Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) tarafından açıklanmadı. Tarihler duyurulduğu zaman haberimizde yer alacak.