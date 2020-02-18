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  • 18.02.2020 10:49
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 10:49

Resmi Gazete'de yayımlandı! 67 alınacak! 2020 başvuru şartları nedir?

Sivas Belediyesi tarafından yayımlanan ilana göre, erkek ve kadın olmak üzere toplam 67 alınacak. İlanın yayımlanmasının ardından, başvuru şartları, başvuru tarihi ve sınava dair merak edilen detaylar belli oldu. Peki, Sivas Belediyesi İtfaiye Eri başvuru ne zaman? için şartlar neler? İtfaiye Eri sınavı ne zaman yapılacak?

İtfaiye eri alımı başvuru şartları nedir?

İtfaiye Eri alımı ne zaman? Sivas Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; yayımlanan ilandaki unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacak. Sivas Belediyesi'ne yapılacak İtfaiye Eri alımı ile ilgili tüm şartları yazımızdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Sivas Belediyesi İtfaiye Eri başvuru ne zaman? İtfaiye Eri alımı için şartlar neler? İtfaiye Eri sınavı ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

İTFAİYE ERİ BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Başvurular, başvuru belgeleri ile 16 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adayların, başvuru belgelerini Sivas Belediyesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masasına şahsen teslim etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU FORMU VE İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

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