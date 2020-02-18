PBS giriş: Sağlık Bakanlığı personel atama başvuru şartları nedir? 2020 Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 2020 yılı ilk defa ve yeniden atama başvurusu nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme için başvurular başladı. Kura başvuruları Sağlık Bakanlığı PBS sayfası üzerinden yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel atama başvuru şartları nedir? İlk defa ve yeniden atama başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sağlık Bakanlığı kura tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kura için başvuru işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın Personel Bilgi Sistemi (PBS) sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 18 - 25 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak.

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Adaylar tarafından kesinleştirilen başvurular imzalanarak ilan edilen takvim çerçevesinde T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecek.

Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 02 Mart 2020 Pazartesi – 09 Mart 2020 Pazartesi saat 18:00' e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura başvurusunu iptal edebilecekler.