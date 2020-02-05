Bekçi başvuruları başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecan devam ediyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Başarılı olamayanlar ve ilk defa başvuru yapacak olan bekçi adayları, 2020 yılında başvuruların olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyorlar. Polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında görev alan bekçilerin maaşları da en çok merak edilenler arasında. Peki, 2020 bekçi başvurusu başladı mı? 2020 bekçi maaşları ne kadar, kaç TL? İşt detaylar...

2020 BEKÇİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2020 yılına ilişkin bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.