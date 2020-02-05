Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.02.2020 07:42
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 07:42

Bekçi başvurusu başladı mı? 2020 ne kadar, kaç TL? En düşük, en yüksek...

Bekçi başvuruları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2019 başvurusu ve mülakatları gerçekleştirilen bekçi alımlarının tamamlanmasının ardından 2020 yılında alımların yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Öte yandan son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2020 bekçi başvurusu başladı mı? ne kadar, kaç TL?

2020 Bekçi başvurusu başladı mı?

Bekçi başvuruları başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecan devam ediyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında bekçi alımları tamamlandı. Başarılı olamayanlar ve ilk defa başvuru yapacak olan bekçi adayları, 2020 yılında başvuruların olup olmayacağı yönünde araştırmalarını sürdürüyorlar. Polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında görev alan bekçilerin maaşları da en çok merak edilenler arasında. Peki, 2020 bekçi başvurusu başladı mı? 2020 bekçi maaşları ne kadar, kaç TL? İşt detaylar...

2020 BEKÇİ BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

2020 yılına ilişkin bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçi başvurusu başladı mı? 2020 bekçi maaşları ne kadar, kaç TL? En düşük, en yüksek...
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri