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  • 03.02.2020 15:24
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 15:24

Polis adaylarının gözü orada! PA EGM 26. dönem ne zaman açıklanacak?

26. Dönem , son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Polis olabilme hayaliyle 26. Dönem POMEM'lere başvuran adaylar, son aşama olan sözlü mülakatların sonuçlarına kilitlendi. Gözler Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, PA EGM 26. dönem k?

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM'lere polis alımı süreci devam ediyor. 26. Dönem kapsamında POMEM'e başvuru yapan adaylardan spor mülakatlarını da başarıyla tamamlayanlar 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katıldılar. Aradan geçen yaklaşık iki ayın ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 26. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Mülakatlara katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı. POMEM mülakat sonuçları tarihi belli olduktan sonra haberimizin içeriğinde yer alacak.

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