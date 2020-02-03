Bekçi alımı 2020'de ne zaman yapılacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. Polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev alan bekçiler 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında görev almıştı. 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında yeniden bekçi alımları başladı. Bekçi olabilme umuduyla gelecek haberi bekleyen vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, bekçi alımı 2020 başvuru tarihi açıklandı mı? Bekçi alımı şartları nedir? Bekçi alımı ne zaman yapılacak?

BEKÇİ ALIMI 2020 BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

2020 yılına ilişkin bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.