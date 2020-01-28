Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? Her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gören Jandarma uzman erbaş alımına ilişkin vatandaşlar araştırmalara başladılar. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli subay temini alımlarının ardından uzman erbaş olarak görev almak isteyen vatandaşlar ilan beklemeye başladılar. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı için ilan yayımlandı mı? 2020 Jandarma uzman erbaş şartları nedir? İşte cevaplar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI İÇİN İLAN YAYIMLANDI MI?

2020 yılı Jandarma uzman erbaş alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığında takvim.com.tr üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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