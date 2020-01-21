İŞKUR haftanın memur personel alımı ilanlarını yayımladı. Farklı kamu kurumları tarafından yapılan duyurulara göre en az ilköğretim mezunu alım yapılacak. Ayrıca ilanlara bakıldığında ise KPSS puanı ile veya KPSS puanı olmadan alım yapılacak. Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden yapılacak olup, adaylar ilk öncelikle iş arayan profillerine giriş yapmaları gerekmektedir. İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor.

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