İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alım ilanları yayınlandı. Vatandaşlar ilanlara yoğun ilgi gösterdi. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilana göre, 25-45 yaş arası silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Toplamda 20 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup, alınacak personellerden 1'i güvenlik amiri olarak görevlendirilecektir. İş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirttiğimiz link üzerinden online olarak yapılacak olup, son başvuru tarihi 28 Ocak 2020'dir. İlana İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden online başvuru yapmak sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ