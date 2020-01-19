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  • 20.01.2020 09:32
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 09:32

25-45 yaş arası üzerinden silahlı güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir?

aracılığı ile 25-45 yaş arası 1'i güvenlik amiri olmak üzere silahlı 20 yapılacak! Alınacak güvenlik görevlileri ilinde bulunan ve Güvenlik şirketinin bünyesinde daimi olarak istihdam edileceklerdir. İş başvuruları İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuruda bulunmak isteyen adayların en geç 2020 tarihine kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR aracılığıyla silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alım ilanları yayınlandı. Vatandaşlar ilanlara yoğun ilgi gösterdi. İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilana göre, 25-45 yaş arası silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Toplamda 20 güvenlik görevlisi alımı yapılacak olup, alınacak personellerden 1'i güvenlik amiri olarak görevlendirilecektir. İş başvuruları İŞKUR şubelerinden veya aşağıda belirttiğimiz link üzerinden online olarak yapılacak olup, son başvuru tarihi 28 Ocak 2020'dir. İlana İŞKUR'un resmi internet sayfası üzerinden online başvuru yapmak sayfamızda yer alan linke tıklayabilirsiniz.

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