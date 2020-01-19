Türkiye'de iş arayışında olan adayların başvuru yapacağı 633 Çağrı Merkezi personeli alımı ilanlarına başvurular başladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan 633 Çağrı Merkezi personeli alımı ilanında en az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı personel alım ilanları yayınlandığı görüldü. Personel alım ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR üzerinden iş başvuru yapmak isteyen adayların başvuru yapacağı 633 Çağrı Merkezi personeli alımı ilanında adaylarda aranan başvuru şartları arasında ilk olarak diksiyonu düzgün adayların başvuru yapması istendi.

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