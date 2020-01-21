İŞKUR aracılığı ile kamuya ve özele 2020 yılı personel alımları hızla devam ediyor. Bu bağlamda 37 bin personel alımı yapılacak. İŞKUR kadrolar ve bölümler takvim.com.tr'de sizlerle. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlara bakıldığında en çok alım yapılacak meslek dalları arasında aşağıdakiler yer almaktadır. İŞKUR da yayımlanan personel alımı ilanları için başvurular başladı. İlanlar İŞKUR üzerinde yayımlandığı tarihten itibaren başvurular başlamış olup son başvuru tarihine kadar yapılıyor olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.

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