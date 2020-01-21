Kabin memur nasıl olunur? 4500 TL maaşla SunExpress ve Corendon tecrübesiz hostes (kabin memuru) alımı başvuru şartları!

4500 TL maaşla SunExpress ve Corendon havayolları kabin memur alacak. İlanlara yoğun bir ilgi gösterildi. Kabin memuru olmak birçok insanın hayalidir. Ancak bununla birlikte belli nitelikleri ve karakter özelliklerini taşımanız gerekir. Kabin memurluğu çok kazandıran en iyi mesleklerden biridir. Bu meslek oldukça büyüleyici ve prestijli görülür ve aynı zamanda parasal olan ve parasal olmayan ödüller sunar. Bu bağlamda Türkiye'de hava yolu taşımacılığı yapan iki firma çok sayıda personel alım ilanları açıkladı.

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