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  • 22.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 09:11

Kabin memur nasıl olunur? 4500 TL maaşla SunExpress ve Corendon tecrübesiz hostes (kabin memuru) alımı başvuru şartları!

'de hava yolu taşımacılığı yapan iki firma tecrübeli tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak. Başvurular başladı. Adaylar en az 4 Bin 500 TL maaş alacaklar. Filo sayısını, sefer sayısını artıran hava yolu şirketleri bünyesinde istihdam etmekte olan personel sayısını da artırmakta olup hostes, kabin memuru alımları sıklıkla devam etmektedir. Peki hostes, kabin memuru nasıl olunur, aranacak şartlar nelerdir? İlanlarda tecrübeli yada tecrübesiz kabin memuru alımı yapacak. Adaylar en az 4 Bin 500 Tl maaş alacaklar. İşte tecrübesiz ı başvuru şartları ve detaylar

SunExpress ve Corendon 4500 TL maaşla alım yapacak!

4500 TL maaşla SunExpress ve Corendon havayolları kabin memur alacak. İlanlara yoğun bir ilgi gösterildi. Kabin memuru olmak birçok insanın hayalidir. Ancak bununla birlikte belli nitelikleri ve karakter özelliklerini taşımanız gerekir. Kabin memurluğu çok kazandıran en iyi mesleklerden biridir. Bu meslek oldukça büyüleyici ve prestijli görülür ve aynı zamanda parasal olan ve parasal olmayan ödüller sunar. Bu bağlamda Türkiye'de hava yolu taşımacılığı yapan iki firma çok sayıda personel alım ilanları açıkladı.

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