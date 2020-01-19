Kamu personeli olmak isteyenlere güzel haber geldi. Türkiye'nin en önemli kamu kuruluşları olan Kızılay, TRT ve İBB KPSS şartsız personel alımları gerçekleştirecek. Üç farklı kamu kurumu belediye yada KİT Kpss şartı aranmadan kendi kariyer portalları üzerinden memur personel alımı yapıyor. Tüm bu kurumların (TRT, Kızılay, İBB) başvuru alacağı kadrolar ve başvuru şartları ve ilanlara ait detaylar şu şekilde açıklandı. TRT Kariyer portalı üzerinden geçtiğimiz aylarda fazla sayıda personel alımı yapmıştı. Prompter Operator, Mobil Jeneratör Teknikeri ve Transmission Controller kadrosundaki alımlar için başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

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