3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanları yoğun ilgi görüyor. İŞKUR üzerinden açıklanan ilanlar eş zamanlı olarak takvim.com.tr'den de açıklanıyor. Alım gerçekleştirecek olan belediyeler ve alımın yapılacağı kadrolar şu şekilde açıklanmıştır. Çanakkale Çan Belediyesi toplamda 35 işçi alımı yapacak olup adaylar beden işçisi olarak görev alacaktır. Peki, İŞKUR belediye işçisi alım başvurusu nasıl yapılır? Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik. İşte İŞKUR belediye işçisi alım şartları ve başvuru yolları...

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