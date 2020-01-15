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  • 15.01.2020 10:12
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:12

? EGM PA 2019 ?

Bekçilik yedek aday sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2019 1. ve 2. dönem kapsamında sözlü mülakatlara katılan adayların sonuçları açıklandı. Yedek olarak belirlenen adaylara yönelik Polis Akademisi'nden açıklama geldi. Peki, ? EGM PA 2019 1. ve 2. dönem ?

Bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? Bekçilik sözlü mülakat işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce vatandaş sonuçları bekliyordu. Geçtiğimiz günlerde sonuçların erişime açılmasının ardından asıl ve yedek adaylar belirlendi. Yedek olarak belirlenen adaylar, sonuçlar ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bekçilik yedek aday sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2019 1. ve 2. dönem bekçilik yedek adaylar ne olacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK YEDEK ADAY SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre, yedek olarak belirlenen adaylara ilişkin sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak, yedek olarak belirlenen adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Yedek olarak belirlenen adaylar planlama yapılması halinde planlandığı ildeki Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından sırası ile çağrılacak.

Bekçilik yedek aday sonuçları henüz açıklanmadı.

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