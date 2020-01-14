2020 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklisi vatandaşlar Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde "Memur maaşlarına ne kadar zam yapıldı?" sorusuna yanıt arıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda 5.49 oranında zam yansıtılacak. İşte yeni yıl zamlı maaş listesi

2020 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?

İşte eski ve yeni maaşlar:

Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)

Eski maaş:5691

Yeni maaş: 6003

Avukat (9/1)

Eski maaş:4952

Yeni maaş: 5224

Baş asistan (Sağlık hiz. 5/1)

Eski maaş:6468

Yeni maaş: 6823

Araştırma görevlisi (8/1)

Eski maaş: 5461

Yeni maaş: 5761

Bekçi (Lisans 9/1)

Eski maaş: 4180

Yeni maaş: 4409