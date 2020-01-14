2020 yılının ilk altı ayında memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklisi vatandaşlar Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde "Memur maaşlarına ne kadar zam yapıldı?" sorusuna yanıt arıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplamda 5.49 oranında zam yansıtılacak. İşte yeni yıl zamlı maaş listesi
2020 YILI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI KAÇ TL OLDU?
İşte eski ve yeni maaşlar:
Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1)
Eski maaş:5691
Yeni maaş: 6003
Avukat (9/1)
Eski maaş:4952
Yeni maaş: 5224
Baş asistan (Sağlık hiz. 5/1)
Eski maaş:6468
Yeni maaş: 6823
Araştırma görevlisi (8/1)
Eski maaş: 5461
Yeni maaş: 5761
Bekçi (Lisans 9/1)
Eski maaş: 4180
Yeni maaş: 4409
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.