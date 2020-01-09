2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir televizyon kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımına , polis alımında yaş meselesine, kadın polis ve kadın bekçi alımına, polis özel harekat alımına ve bekçi alımı sözlü mülakat sonuçlarına değindi. Polis memuru ve bekçi alımlarına 2020 yılında da devam edilecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. Toplam 500 özel harekât kadın memuru, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek 6 yıllık dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet'e alınacak.

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