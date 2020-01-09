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  • 09.01.2020 16:31
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 16:32

, ve 2020 yılı alım başvuru şartları açıklaması!

2020 yılı ile birlikte , ve adayları alım yapılıp yapılmayacağını oldukça merak ediyor. Son olarak Soylu'dan polis, bekçi, PÖH alımı açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanı bir televizyon kanalında polis bekçi ve polis özel harekat alımına değindi. Polis memuru ve bekçi alımlarına gelecek yıl da devam edecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. 27. dönem polis alımları yani 2020 yılının ilk polis alımı ilanın açıklanması için öncelikle 26. dönem polis memuru seçme sonuçlarının açıklanması ve adayların eğitimlerine alınması bekleniyor. Peki bekçi, PÖH ve ? İşte maaşları

Bekçi, PÖH ve polis 2020 yılı alım başvuru şartları açıklaması!

2020 yılı Bekçi-PÖH-POMEM ve polis alım başvuru şartları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bir televizyon kanalına konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımına , polis alımında yaş meselesine, kadın polis ve kadın bekçi alımına, polis özel harekat alımına ve bekçi alımı sözlü mülakat sonuçlarına değindi. Polis memuru ve bekçi alımlarına 2020 yılında da devam edilecek. Gelecek yıl üniversite mezunu 7 bin polis memuru, 8 bin de bekçi alınacak. Toplam 500 özel harekât kadın memuru, 2 bin komiser yardımcısı alım süreci de devam ediyor. Gelecek 6 yıllık dönemde 17 bin komiser ve 100 binin üzerinde polis memuru ile 20 bine yakın bekçi yetiştirilerek Emniyet'e alınacak.

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